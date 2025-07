Polizei Düren

POL-DN: Rollerdiebe gestellt

Düren (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte in der Nacht des 12.07.2025, gegen 02:45 Uhr, wie zwei Personen sich an ihrem, vor dem Haus der Nordstraße geparkten Roller zu schaffen machte. Demnach trugen die beiden Täter den Roller weg und versuchten diesen in unmittelbarer Nähe kurzzuschließen. Durch eine direkt eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern konnten in Tatortnähe zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren ermittelt und festgenommen werden. Da beide Personen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aachen die Entnahme von Blutproben angeordnet. Einer der beiden Täter, der bereits einschlägig kriminalpolizeilich in Erscheinung trat, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Der beschädigte Roller wurde noch in der Nacht an die Geschädigte wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell