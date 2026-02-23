Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter benutzt Pfefferspray am Bahnhof

Flieden / Fulda (ots)

Bereits am vergangenen Samstag ( 21.1./ 18:50 Uhr) soll ein noch unbekannter junger Mann am Bahnhof in Flieden Pfefferspray versprüht haben.

Zuvor benutzte der junge Mann den Regionalexpress RE 50, von Frankfurt am Main nach Fulda.

Während der Fahrt hörte er laut Musik, dadurch fühlte sich ein 40-Jähriger gestört.

Der 40-jährige Deutsche sprach den jungen Mann an und bat ihn die Musik leiser leiser zu machen.

Als der 40-Jährige am Bahnhof Flieden den Zug verließ, stieg der Unbekannte ebenfalls aus und sprühte dem Älteren Pfefferspray ins Gesicht, zudem schlug er ihn in die Rippen und trat ihn an die Hüfte. Danach flüchtete er Richtung Flieden Zentrum.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda wurde zum Bahnhof Flieden eingesetzt. Vor Ort befand sich bereits eine Streife der Landespolizei mit mehrere Personen.

Der 40-Jährige wurde durch das Pfefferspray verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Danach konnte er seinen Weg selbständig fortsetzen.

Durch die Reizgaswolke, die beim Versprühen entstand, bekamen drei weitere Fahrgäste leichte Atemnot und Augenreizungen, benötigten aber keine ärztliche Hilfe.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Täter oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561/816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell