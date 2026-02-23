PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter benutzt Pfefferspray am Bahnhof

Flieden / Fulda (ots)

Bereits am vergangenen Samstag ( 21.1./ 18:50 Uhr) soll ein noch unbekannter junger Mann am Bahnhof in Flieden Pfefferspray versprüht haben.

Zuvor benutzte der junge Mann den Regionalexpress RE 50, von Frankfurt am Main nach Fulda.

Während der Fahrt hörte er laut Musik, dadurch fühlte sich ein 40-Jähriger gestört.

Der 40-jährige Deutsche sprach den jungen Mann an und bat ihn die Musik leiser leiser zu machen.

Als der 40-Jährige am Bahnhof Flieden den Zug verließ, stieg der Unbekannte ebenfalls aus und sprühte dem Älteren Pfefferspray ins Gesicht, zudem schlug er ihn in die Rippen und trat ihn an die Hüfte. Danach flüchtete er Richtung Flieden Zentrum.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda wurde zum Bahnhof Flieden eingesetzt. Vor Ort befand sich bereits eine Streife der Landespolizei mit mehrere Personen.

Der 40-Jährige wurde durch das Pfefferspray verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Danach konnte er seinen Weg selbständig fortsetzen.

Durch die Reizgaswolke, die beim Versprühen entstand, bekamen drei weitere Fahrgäste leichte Atemnot und Augenreizungen, benötigten aber keine ärztliche Hilfe.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Täter oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561/816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 14:53

    BPOL-KS: Frau stirbt bei Bahnunfall am Haltepunkt Immenhausen

    Immenhausen (ots) - Die Bundespolizei wurde am 21. Februar 2026 um 11:53 Uhr über einen Bahnunfall am Haltepunkt Immenhausen informiert. Eine 88-jährige Frau umging nach Zeugenaussagen die geschlossenen Schranken am Bahnübergang vor Ort. Der Triebfahrzeugführer gab noch einen Achtungspfiff ab, der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau wurde durch den ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:33

    BPOL-KS: Handgemenge am Bahnhof Wetter

    Wetter (Marburg-Biedenkopf) (ots) - Am gestrigen Montag (17.2./21:50 Uhr)soll es am Bahnhof Wetter zu einem Handgemenge zwischen drei Männern gekommen sein. Alle beteiligten Personen benutzen den Regionalexpress 97, von Marburg nach Brilon. Höhe Cölbe geriet der Zugbegleiter mit einer bislang unbekannten Person in eine verbale Auseinandersetzung. Offenbar forderte der Zugbegleiter den Unbekannten auf, den Zug zu ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:00

    BPOL-KS: Unbekannte Person legt Gegenstände auf die Gleise

    Niederwalgern/Weimar Kreis Marburg Biedenkopf (ots) - Eine oder mehrere unbekannte Personen haben am Freitag (13.2./14:45 Uhr) mehrere Gegenstände, in Niederwalgern (Gemeinde Weimar) auf die Gleise gelegt. Nach bekannt werden des Vorfalls fuhren die Züge in diesem Bereich auf Sicht. Der Lokführer einer Hessischen Landesbahn überfuhr mehrere Schottersteine. Der Treibfahrzeugführer einer weitere Hessische Landesbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren