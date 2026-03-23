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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stoppt Fahrzeug ohne Kennzeichen

Bremerhaven (ots)

Zeugen hatten der Polizei Bremerhaven am Freitagabend, 20. März, ein Auto gemeldet, das ohne amtliche Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Ein Anrufer meldete gegen 21.15 Uhr über den Polizeinotruf 110 einen schwarzen Mercedes, der gerade die Stresemannstraße in südlicher Richtung befuhr. Beim Erblicken des eingesetzten Funkstreifenwagens flüchtete der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit über die Grimsbystraße in Richtung Autobahn. Auf der Zufahrt zur BAB 27 in südlicher Richtung stoppten die Beamten das Fahrzeug ohne Kennzeichen. Trotz Ansprache folgte der Fahrzeugführer, ein 64-järiger Schiffdorfer, nicht den Anweisungen der Polizisten. Er schaute die Beamten nur an und öffnete weder die Fahrzeugtür noch Fenster. Während der Einsatzmaßnahmen sperrten die Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen die Autobahnzufahrt in Fahrtrichtung Süden. Als der Mann plötzlich, trotz Sicherung des Fahrzeuges durch Polizeifahrzeuge und sog. Stop-Sticks, anfahren wollte, öffneten hinzugezogene Spezialeinsatzkräfte die Tür und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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