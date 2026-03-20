Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet: Fahrten unter Drogeneinfluss, Gurtmuffel und zahlreiche Mängel an Sicherheitsausrüstung

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Donnerstag, 19. März, an mehreren Stellen im Stadtgebiet den Verkehr kontrolliert und dabei zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt.

In den Mittagsstunden gab es eine Kontrollstelle im Bereich Georgstraße/Hamburger Straße. Hier kontrollierten die Beamten 125 Fahrzeuge. Bei mehr als der Hälfte der Fahrzeuge - in 67 Fällen - stellten die Einsatzkräfte Mängel hinsichtlich der vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Kästen, Warnwesten und Warndreiecken fest. Zwölf Personen nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon, 13 Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen fehlender Haftpflichtversicherung eines E-Scooters gefertigt. Insgesamt wurden 60 Verwarngelder und 14 Bußgelder verhängt. Unterstützt wurden die Bremerhavener Beamten bei diesen Kontrollen durch Polizei-Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen.

Am Abend wurden Kontrollposten in der Schiffdorfer Chaussee, Columbusstraße und Weserstraße eingerichtet. Schwerpunkt der Kontrollen waren Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr. Insgesamt wurden 23 Fahrzeuge kontrolliert. Neun Personen stimmten einem freiwilligen Drogenvortest zu. Bei vier Personen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Im Rahmen der Kontrollen konnten sieben Verstöße und drei Straftaten festgestellt werden.

An der Schiffdorfer Chaussee zogen die Beamten gegen 19 Uhr innerhalb weniger Minuten gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Zunächst fiel den Beamten der Fahrer eines VW Polo auf, der sich der Kontrollstelle näherte. Als er von einem Polizisten zur Kontrolle herausgewinkt werden sollte, verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht. Erst direkt vor dem Polizeibeamten bremste der Wagen abrupt ab. Beim Einparken auf dem als Kontrollstelle eingerichteten Parkplatz hatte der Fahrer daraufhin große Probleme, sein Fahrzeug zu rangieren. Während der folgenden Kontrolle fielen den Beamten körperliche Merkmale auf, die auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum des 38-Jährigen schließen ließen. Mehrere freiwillige Körperfunktionstests verstärkten den Eindruck. Ein ebenfalls freiwilliger Drogenvortest fiel positiv auf Cannabis und Kokain aus. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe fällig. Den Autoschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den Fahrer.

Nur gut fünf Minuten nachdem der 38-Jährige in die Kontrollstelle gefahren war, näherte sich ein Skoda den Beamten. Auch dieser reagierte nicht auf die Anhaltezeichen des Polizisten auf der Fahrbahn. Erst als der Kontrollbeamte sicherheitshalber zur Seite ging und mit der Hand gegen das vorbeifahrende Auto klopfte, hielt der 53-Jährige Autofahrer an. Beim Einparken auf dem Kontrollplatz kollidierte er ungebremst mit einem Bordstein und prallte beinahe an einen Baum.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Da der Fahrer zudem körperliche Auffälligkeiten aufwies, befragen die Polizisten ihn zum Konsum von Alkohol oder anderen Rausch- bzw. Betäubungsmitteln. Dies bejahte der Fahrer und wurde daraufhin zur Blutprobe am Polizeirevier gebracht. Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Gegen zwei weitere Fahrer, deren Drogenvortests positiv auf Cannabis ausfielen, fertigte die Polizei ebenfalls Anzeigen. Auch sie mussten Blutproben abgeben.

Die Polizei Bremerhaven appelliert in diesem Zusammenhang an das Einhalten der gültigen Verkehrsregeln. Außerdem gelten für Alkohol und Drogen am Steuer enge gesetzliche Grenzwerte. Verstöße stellen kein Kavaliersdelikt dar und können hohe Verwarn- bzw. Bußgelder und sogar den Führerscheinentzug bedeuten.

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