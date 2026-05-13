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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 11.05.2026, 16:15 Uhr bis 12.05.2026, 05:45 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Kolberger Straße in Wittlich abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge von der Ladefläche. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zeitraum 11.05.2026, 18:00 Uhr bis 12.05.2026, 06:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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