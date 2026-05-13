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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach-Sofortmeldung-

Bollendorf (ots)

Aktuell steht das Handwerkerzentrum in Bollendorf OT Weilerbach in Vollbrand. Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei laufen. Im Zuge der Einsatzbewältigung ist aktuell die L 1 zwischen Bollendorf und Echternacherbrück voll gesperrt. Die Anwohner in dem betroffenen Bereich wurden über das System MoWaS hinsichtlich möglicher Gefahren durch das Brandereignis gewarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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