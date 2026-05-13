POL-PDWIL: Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach-Sofortmeldung

Wittlich (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst mitgeteilt wurde, ereignete sich im Tatzeitraum 22.01.2026 bis 18.03.2026 ein Diebstahl aus einer Wohnung. Demnach begaben sich im genannten Zeitraum bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße in Wittlich. Hier gelangten sie auf noch unbekannte Art und Weise in eine der Wohnungen und entwendeten Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe und der genaue Modus Operandi sind ...

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