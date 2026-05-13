Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach - Folgemeldung

Bollendorf (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in einer Halle des Handwerkerzentrums Bollendorf aus und griff anschließend auf den gesamten Gebäudekomplex über. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die zum Brandort führenden Straßen L1 und K19 voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Personen durch eingeatmeten Rauch verletzt. Eine Beeinträchtigung der Sauer durch eingeflossenen Löschschaum wird derzeit durch die zuständige Behörde geprüft.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neben der Polizeiinspektion Bitburg und der Berufsfeuerwehr Trier waren auch mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinden Südeifel, Bitburger Land und Luxemburg, die SGD Nord, sowie die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm im Einsatz.

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