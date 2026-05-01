Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktueller Fahrzeugbrand

Koblenz (ots)

Aufgrund eines brennenden Fahrzeugs, läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Straße, Horchheimer Höhe, in Koblenz. Die Feuerwehr hat bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Pressemeldung erfolgt im Nachgang.

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