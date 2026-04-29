Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Koblenz

Koblenz (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Zweiräder im Blick".

Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Ziel des diesjährigen Aktionstages war daher, Zweiradfahrende auf die spezifischen Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen und gleichzeitig zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten aber auch Auto- und Lkw-Fahrende kontrolliert und auf mögliche Gefahrensituationen im Zusammenhang mit Zweiradfahrenden hingewiesen werden.

Insgesamt wurden gestern (28.04.2026) im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Koblenz 734 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei leiteten die Polizeikräfte insgesamt ca. 200 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. In insgesamt 67 Fällen wurden Verstöße aufgrund des Befahrens des Gehweges, der Fußgängerzone oder der falschen Straßenseite geahndet. Auto- und Lkw-Fahrende wurden insgesamt 159 Kontrollen unterzogen. Hierbei hier wurden insgesamt 76 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten bei zwei Kontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen Straftaten fest. In beiden Fällen handelte es sich um Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Parallel zu den Kontrollen appellierten die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden. In zahlreichen Gesprächen informierten sie über typische Risiken und Herausforderungen, denen Zweiradfahrende im Straßenverkehr begegnen. Vorbildliches Verhalten wurde dabei ausdrücklich hervorgehoben.

Im Präsidialbereich Koblenz fanden zudem verschiedene Präventionsmaßnahmen statt. Unter anderem wurde in der Fahrradstraße in Koblenz eine Informationsveranstaltung unter Einbindung des Sicherheitsmobils des Polizeipräsidiums Koblenz durchgeführt.

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