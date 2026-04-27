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POL-PPKO: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

POL-PPKO: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"
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Koblenz (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagwörtern "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet "Zweiräder im Blick".

Zweiräder gehören mittlerweile fest zum Straßenbild moderner Städte und auch ländlicher Regionen. In den dicht besiedelten Großstädten gewinnen Zweiräder zunehmend an Bedeutung.

Immer mehr Verkehrsteilnehmende müssen sich einen begrenzten Verkehrsraum teilen. Ob klassische Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Krafträder oder Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter bieten flexible Alternativen zum Personenkraftwagen. Doch die Zunahme dieser Fort-bewegungsmittel bringt neue Gefährdungen und Herausforderungen, insbesondere für die Verkehrssicherheit mit sich. Die besonderen Bedingungen in Städten, wie z. B. dichter Verkehr, unübersichtliche Kreuzungen oder unzureichend ausgebaute Radwege, sind es auch, die diese Gefährdung zusätzlich verstärken. Denn mit dem wachsenden Anteil an Zweirädern im Straßenverkehr steigt auch das Risiko schwerer und tödlicher Unfälle. Aufgrund ihrer geringeren physischen Schutzmöglichkeit sind Zweiradfahrende besonders gefährdet.

Unter dem Slogan "Zweiräder im Blick" sollen dieses Jahr am 28. April 2026 die mit den Zweirädern einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Zweiradfahrende zur Einhaltung der Regelungen für den Straßenverkehr zu sensibilisieren. Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Durch präventive und repressive polizeiliche Maßnahmen wollen wir in jeder Verkehrssituation ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit schaffen.

Die Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden daher landesweit am 28. April 2026 Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Zweiradfahrende durchführen. Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Expertinnen und Experten der zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Zweiradfahrenden, um die Botschaften mit präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den "WhatsApp"-Kanälen der Präsidien. (https://s.rlp.de/fo5ZZrD )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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