POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 64-jährigem Toni L. aus Waldorf - Rücknahme der Fahndung
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 23.04.26, 11.49 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Aufenthaltsort des als vermisst gemeldeten Michael Toni L. zwischenzeitlich ermittelt werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell