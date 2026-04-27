POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 64-jährigem Toni L. aus Waldorf - Rücknahme der Fahndung

Koblenz (ots) - Am 23.04.2026 gegen 10:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen möglichen Schwelbrand an der Puricelli-Schule in Rheinböllen informiert. Mehrere Kräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es im Bereich der Förderschnecke der Heizungsanlage zu einem Schwelbrand gekommen sein. Nach Angaben der Schulleitung ...

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