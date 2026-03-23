Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auf Balkon geklettert + Scheibe beschädigt + Verkaufsautomat aufgebrochen + Einbruch in Einfamilienhaus + silberner Kleinwagen verursacht Unfall und flüchtet

Giessen (ots)

Stadtallendorf: Auf Balkon geklettert

In der Zeit von Samstag (21. März) 18 Uhr bis Sonntag (22. März) 0.10 Uhr kletterte ein Dieb an einem Mehrfamilienhaus in der Dresdener Straße auf einen Balkon. Anschließend drang er über ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein und suchte in den Räumen nach Wertgegenständen. Der Unbekannte erbeutete unter anderem Bargeld und entkam unbemerkt. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Marburg: Scheibe beschädigt

Am späten Sonntagabend (22. März) kam es an einem Gebäude einer Spiel- und Lernstätte in der Straße "Am Richtsberg" zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten im rückwärtigen Bereich eine Fensterscheibe und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind gegen 23.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg-Bauerbach: Verkaufsautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hebelte am Samstagabend (21. März) gegen 22.30 Uhr in der Bauerbacher Straße einen Verkaufsautomaten auf und nahm Münzgeld mit. Den verursachten Schaden beziffert die Polizei auf etwa 800 Euro. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

Marburg: Einbruch in Einfamilienhaus

Über eine aufgehebelte Terrassentür verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ginseldorfer Weg und durchsuchten mehrere Räume auf der Suche nach Beute. Die Diebe wurden schließlich fündig. Sie entwendeten Bargeld, Armbanduhren sowie Schmuck. Die Marburger Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die zwischen Donnerstag (19. März) 15 Uhr und Sonntag (22. März) 16 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

L3125 - Marburg-Cappel: Silberner Kleinwagen verursacht Unfall

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag (21. März) auf der Landesstraße 3135 (Beltershäuser Straße) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens war auf der Straße "Im Lichtenholz" unterwegs und bog gegen 11.30 Uhr nach links auf die Beltershäuser Straße ab. Den Angaben zufolge missachtete der Unbekannte dabei die Vorfahrt eines 36-jährigen VW-Fahrers, der die Beltershäuser Straße in Richtung Moischt befuhr. Der Fahrer reagierte mit einer Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 69-jährige Citroen-Fahrerin, die hinter dem VW fuhr, konnte eine Kollision mit dem Golf Kombi nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 Euro. Der unbekannte Autofahrer, der als etwa 50 Jahre alt, mit braunen Haaren, Bart und rotem Pullover beschrieben wird, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Marburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachten und Hinweise zum unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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