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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Altendiez

Diez (ots)

Aktuell bekämpft die Feuerwehr den Brand eines Mehrfamilienhauses in Altendiez im Bereich Hambachstraße. Die Anwohner werden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten und die Örtlichkeit zu umfahren bzw. nicht aufzusuchen.

Es wird darum gebeten von Anfragen an die örtlich zuständige Dienststelle in Diez abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
-Führungszentrale-

Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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