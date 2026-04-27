Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr auf der Heubergersteige - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (27.04.2026)

Bubsheim (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Heubergersteige am Montagmorgen entstanden. Ein 25-Jähriger fuhr aus Gosheim kommend mit einem Audi in den Kreisel. Dabei übersah er - vermutlich aufgrund blendender Sonne - einen aus Richtung Wehingen bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel Corsa einer 58-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf etwa 4.000 Euro, die Beschädigungen am Opel auf rund 8.000 Euro.

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