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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen, L432, Lkr. Tuttlingen) Schwerer Unfall auf der L432 zwischen Seitingen und der B523 - 89-jähriger Radfahrer tödlich verletzt (24.04.2026)

Seitingen, L432 (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Landesstraße 432 zwischen Seitingen und der Einmündung zur Bundesstraße 523 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr überquerte ein 89-jähriger Radfahrer die Straße und übersah dabei einen aus Richtung Tuttlingen kommenden Mazda eines 57-Jährigen der ihn erfasste. Dabei erlitt der Senior schwerste Verletzungen an deren Folgen er am Sonntagabend verstarb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Während der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt und örtliche Umleitungen eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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