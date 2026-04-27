Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem "Lohmehlenring" - insgesamt rund 10.000 Euro Schaden (25.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht auf dem "Lohmehlenring" am Samstagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr war eine 83-Jährige mit einem Mercedes in Richtung Pestalozzistraße unterwegs. Dabei kam ihr eine unbekannte Frau mit einem roten Auto mit Wiener Kennzeichen entgegen. Diese fuhr dabei so weit mittig, dass die 83-Jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu verhindern, wobei sie einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW Bus streifte. Die Unbekannte fuhr indes unbeirrt weiter.

Die Fahrerin des roten Autos mit Wiener Kennzeichen soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und lange blonde Haare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht und dem Wagen mit Wiener Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

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