Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B313 an der Auffahrt zur A98 - fünf Personen verletzt (25.04.2026)

Stockach, B313 (ots)

Fünf verletzte Personen und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 313 zwischen Stockach und Espasingen passiert ist. Kurz vor 17 Uhr war ein 44-Jähriger mit einem Ford Transit in Richtung Stockach unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Auffahrt auf die Autobahn 98 schaltete die dortige Ampel auf Gelb. Da der 44-Jährige davon ausging, dass ein vor ihm fahrender 63-Jähriger mit einem Opel Corsa die Einmündung noch überquerte, gab er ebenfalls Gas, nicht damit rechnend, dass der Opel stattdessen bremste um anzuhalten. Um eine frontale Kollision mit dem Heck des Kleinwagens zu verhindern, lenkte der 44-Jährige nach links um zwischen dem Opel und einem auf der Abbiegespur haltenden VW Transporter eines 19-Jährigen hindurchzufahren, was jedoch nicht mehr gelang. In der Folge touchierte der Ford beide Fahrzeuge und drehte sich schließlich ehe er stark beschädigt zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß erlitten neben der Beifahrerin des Transits, der 63-Jährige und drei weitere Insassen des Opels Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswägen ins Krankenhaus. Der 44-Jährige und der 19-Jährige blieben unverletzt.

Abschleppdienste kümmerten sich um die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise vollständig gesperrt.

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