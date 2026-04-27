Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) i-pad aus dem Schulranzen eines 14-Jährigen entwendet und anschließend zerstört - Polizei bittet um Hinweise (24.04.2026)

Radolfzell (ots)

Das Polizeirevier Radolfzell bittet um Hinweise zu einem Diebstahl, der sich am Freitagnachmittag im Stadtgarten ereignet hat. Gegen 16 Uhr stellte ein 14-Jähriger seinen Schulrucksack kurzzeitig an einer Mauer im oberen Teil des Geländes ab und ließ ihn dort für etwa 15 Minuten unbeaufsichtigt stehen. Währenddessen nahm ein Unbekannter den Ranzen an sich, leerte diesen aus und entwendete das darin befindliche i-pad des 14-Jährigen. Wenig später ortete der Jugendliche das gestohlene Gerät und fand es schließlich - vermutlich mit einem Stein zertrümmert - in der Nähe auf.

Personen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

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