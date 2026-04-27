Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Kreisstraße 5709 (24.04.2026)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

Zwischen Villingen und Nordstetten hat sich am Freitag, gegen 11 Uhr, ein Unfall mit zwei Leichtverletzten zugetragen. Auf der Kreissstraße 5709 in Richtung Nordstetten übersah eine 65-Jährige, - in Richtung Wöschhalde abbiegend - einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Nissan. Auf der Einmündung stießen der Kia und der Nissan zusammen. Der 64-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin und der 34-jährige Fahrer des Nissan verletzten sich leicht. Weiterhin wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die Wagen.

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