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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Mit Pedelec aufgefahren und gestürzt (25.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Schwaigerstraße ist am Samstagmittag eine Pedelec-Fahrerin gestürzt und hat sich dabei schwerverletzt. In Richtung Villingen - parallel der Landesstraße 173 - unterwegs geriet eine 42-Jährige mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad eines ihr vorausfahrenden Radlers. Folglich stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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