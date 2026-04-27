VS-Villingen (ots) - Auf der Kreuzung der Abfahrt der Bundesstraße 33 an der Gaskugel und der Straße "Kopsbühl" ist es am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Tesla-Fahrerin übersah an der Kreuzung, eine vorfahrtsberechtigte - von der Bundesstraße abfahrende - 42-Jährige in einem VW. Es folgte ein Zusammenstoß durch den ein ...

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