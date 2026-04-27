POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Mit Pedelec aufgefahren und gestürzt (25.04.2026)
VS-Villingen (ots)
Auf der Schwaigerstraße ist am Samstagmittag eine Pedelec-Fahrerin gestürzt und hat sich dabei schwerverletzt. In Richtung Villingen - parallel der Landesstraße 173 - unterwegs geriet eine 42-Jährige mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad eines ihr vorausfahrenden Radlers. Folglich stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
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