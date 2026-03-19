Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll Krefeld deckt in Neuss mutmaßliche illegale Beschäftigung von 15 Chinesen auf

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Krefeld, Mönchengladbach, Neuss (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Krefeld führte heute in zwei Gewerbehallen in Neuss, die nach bisherigen Erkenntnissen für den Messebau genutzt werden, eine Kontrolle zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch.

Im Rahmen der Maßnahme wurden insgesamt 23 Personen mit chinesischer Staatsangehörigkeit angetroffen und überprüft. Zur weiteren Klärung des Aufenthaltsstatus wurden 21 Personen vorläufig in Gewahrsam genommen.

Die bisherigen Prüfungen ergaben, dass bei 15 der angetroffenen Personen der dringende Verdacht besteht, sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten zu haben und somit auch keiner erlaubten Beschäftigung nachgehen durften.

Die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen werden durch die zuständige Ausländerbehörde der Stadt Neuss durchgeführt.

An der Maßnahme waren 70 Einsatzkräfte der FKS aus Mönchengladbach und Krefeld beteiligt. Zudem unterstützten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei sowie Mitarbeitende der Ausländerbehörde der Stadt Neuss die Kontrolle.

Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, insbesondere im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen sowie das Vorenthalten von Arbeitsentgelt, dauern an.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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