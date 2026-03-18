Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Pfändung à la carte: Zoll Krefeld durchsucht China-Restaurant in Neuss

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Krefeld, Neuss (ots)

Einsatzkräfte des Hauptzollamt Krefeld haben gestern im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens mehrere Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Hintergrund ist der Verdacht eines Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz (MiLoG).

Die Maßnahmen richteten sich gegen den Betreiber eines chinesischen Restaurants in Neuss, dem vorgeworfen wird, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn nicht gezahlt zu haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll hierdurch ein unrechtmäßiger wirtschaftlicher Vorteil in Höhe von rund 46.000 Euro erlangt worden sein.

Im Zuge der Maßnahmen durchsuchten die eingesetzten Zollbeamtinnen und Zollbeamten Geschäftsräume, Wohnungen sowie Fahrzeuge. Dabei wurden Unterlagen und elektronische Datenträger sichergestellt. Zudem konnten knapp 9.000 Euro Bargeld im Rahmen der Durchsuchung gepfändet werden. Darüber hinaus wurden weitere Vermögenswerte durch Pfändungen von Konten des Beschuldigten gesichert.

Die Ermittlungen werden durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamt Krefeld geführt und dauern an. Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

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