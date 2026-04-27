Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, K 5728

Schwarzwald Baar Kreis) Linksabbieger übersehen (25.04.2026)

Unterkirnach - K 5728 (ots)

Wegen eines linksabbiegenden Tranktors hat sich am Samstag, gegen 9:30 Uhr, auf der Kreisstraße 5728 ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. In Richtung Unterkirnach unterwegs, bemerkte eine 27-jährige VW-Fahrerin nicht, dass ein vor ihr fahrender Traktor nach links auf einen Feldweg abbog. Sie setzte ihrerseits zum Überholen an und so kam es dabei zu einem Streifvorgang zwischen dem VW und dem Traktor. Dadurch kam die junge Frau nach links von der Straße ab und stieß gegen ein Verkehrsschild. Dabei verletzte sich ich leicht und musste vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt werden. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

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