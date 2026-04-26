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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand in Wohnhaus: Bewohnerin gerettet, Haus unbewohnbar.

Spaichingen (Landkreis Tuttlingen (ots)

Korrektur: Der Brand wurde am 25.04.2026, um 23:45 Uhr gemeldet. Das ursprünglich gemeldete Datum ist nicht korrekt. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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