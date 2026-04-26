POL-KN: Brand in Wohnhaus: Bewohnerin gerettet, Haus unbewohnbar.
Spaichingen (Landkreis Tuttlingen (ots)
Korrektur: Der Brand wurde am 25.04.2026, um 23:45 Uhr gemeldet. Das ursprünglich gemeldete Datum ist nicht korrekt. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.
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