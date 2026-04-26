POL-KN: Brand in Wohnhaus: Bewohnerin gerettet, Haus unbewohnbar.

Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) (ots) - Am 23.05.2026, gegen 23:45 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in Spaichingen in der Hintere Schulgasse 3 ein Brand aus, der sich auf einem Balkon im 1. Obergeschoss ausbreitete. Die genaue Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen begab sich vor Eintreffen der Feuerwehr in ...

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