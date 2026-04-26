Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schwerer Verkehrsunfall auf der L433, zwei verletzte Personen.

Tuttlingen (Landkreis Tuttlingen) (ots)

Am 25.04.206 gegen 23:30 Uhr kommt es auf der L433 zwischen Reichenbach am Heuberg und Egesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger befährt die Straße in Richtung Egesheim und beabsichtigt, einen anderen PKW zu überholen. Im Verlauf des Überholvorgangs verliert der Jugendliche jedoch die Kontrolle über seinen VW Touran und verlässt die Richtungsfahrbahn nach rechts.

Das Fahrzeug kollidiert mit der Schutzplanke und durchbricht anschließend den Grünstreifen, wo es mit einem Verkehrsleitpfosten kollidiert. Der PKW schleudert daraufhin über die Fahrbahn und landet schließlich in einem Bewässerungsgraben, wo er sich überschlägt und auf der rechten Seite liegen bleibt.

Der 18-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin werden bei dem Unfall schwer verletzt und müssen stationär im Klinikum Tuttlingen aufgenommen werden. Um die Unfallaufnahme durchzuführen, musste die L433 für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Die genauen Umstände des Unfalls werden weiter untersucht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 07461/9410 zu melden.

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