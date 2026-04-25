Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. Konstanz) schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der B33 zwischen Allensbach und Konstanz (24.04.2026)

Konstanz (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 48-jährige Motorradfahrer auf Höhe Hegne bei grün zeigender Lichtzeichenanlage von der Straße Nachtwaid nach rechts auf die B33 in Richtung Konstanz abbiegen. Der auf der B33 fahrende und aus Richtung Singen kommende 31-jährige Pkw-Lenker überfuhr die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Der hierdurch schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Die B33 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 04:15 Uhr gesperrt werden - eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst/Notarzt waren auch die Straßenmeisterei Radolfzell, Feuerwehr und ein Unfallgutachter vor Ort.

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