Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Angriff mit Messer am Zähringerplatz - Zeugenaufruf (24.04.2026)

Konstanz (ots)

Am 24.04.2026 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Messerangriff am Zähringerplatz in Konstanz. Ein bislang unbekannter Täter fügte dem Geschädigten nach einem Streitgespräch eine etwa 8cm lange und 1-2cm tiefe Schnittverletzung zu. Danach entfernte er sich mit einem E-Scooter über die Konrad-Witz-Straße in Richtung Klinikum Konstanz.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter 07531/995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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