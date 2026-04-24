Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Pizzeria ein, entwenden ein Auto und begehen Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen (24.04.2026)

Gailingen am Hochrhein (ots)

In der Nacht auf Freitag sind mutmaßlich dieselben unbekannten Täter in eine Pizzeria in der Ortsmitte eingebrochen, haben ein Auto in der Hauptstraße entwendet (wir berichteten bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6262340) und ebenfalls in der Ortsmitte mehrere unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt.

Bei den Tätern soll es sich um zwei oder drei völlig vermummte Personen gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0!

Zudem wird darum gebeten, Überwachungskameras auf Privatgrundstücken zu überprüfen und die Aufnahmen gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

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