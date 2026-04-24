Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Fahrzeugdiebstahl - Braunen Skoda Superb entwendet (23./24.04.2026)

Gailingen am Hochrhein (ots)

In den Abend-/Nachtstunden auf Freitag hat ein Unbekannter in der Hauptstraße ein Fahrzeug entwendet. Zwischen 18.30 Uhr und 06.45 Uhr verschaffte sich der Dieb auf bislang unbekannte Art und Weise Zugriff auf den im Hofraum der Hausnummer 34 geparkten braunen Skoda Superb mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-HK 505) und fuhr anschließend mit diesem davon.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Diebes oder den Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

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