Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall: Linienbus stößt mit Auto zusammen (24.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Vorfahrtsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto hat sich am Freitagmorgen an der Kreuzung der Wilhelmstraße zur Zeughausstraße ereignet.

Der 54-jährige Fahrer eines Linienbusses war gegen 05:15 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Zeughausstraße übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten BMW eines 37-Jährigen, sodass die Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenstießen.

Der BMW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Auto kann noch nicht näher beziffert werden. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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