Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Biker-Aktionstag unter dem Motto "Drive safe" beim Knopfmacherfelsen zwischen Beuron und Fridingen a.d. Donau (03.05.2026)

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Fridingen a.d. Donau (ots)

Mit dem Fokus auf Motorradsicherheit sucht die Polizei rechtzeitig zum Auftakt der Motorradsaison den Kontakt zu Motorradfahrenden im Donautal. Die Präventionsaktion, die am Sonntag, 3. Mai 2026 im Zeitraum von 10 Uhr bis 15 Uhr, an dem zwischen Fridingen a.d. Donau und Beuron gelegenen Parkplatz "Knopfmacherfelsen" stattfindet, wird gemeinsam von den Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg sowie den weiteren Kooperationspartnern, wie der Stadt Fridingen a.d.D., dem ADAC Württemberg, der Kreisverkehrswacht Tuttlingen, der Verkehrswacht Konstanz-Hegau, dem Deutschen Roten Kreuz und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Sigmaringen organisiert.

Bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung zur Motorradsicherheit, unter dem Motto "Drive safe", werden vielfältige Informationen zum sicheren Motorradfahren geboten. Von der Ersten Hilfe am Unfallort über Informationen zu Technik und Sichtbarkeit bis hin zu Risiken beim Motorradfahren sollen Besucher vor Ort informiert werden. "Wir wollen nichts unversucht lassen, Motorradfahrende mit unseren Präventionsbotschaften zu erreichen und zu sensibilisieren, um dadurch die schweren und tödlichen Verkehrsunfälle in unserem Zuständigkeitsbereich zu reduzieren" so Melanie Prätorius, Leiterin des Referates Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz. Neben der Sicherheit für Motorradfahrende ist auch das Thema Motorradlärm ein Schwerpunkt des Aktionstages.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz ereigneten sich im zurückliegenden Jahr 2025 271 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern, dabei kamen sechs Motorradfahrende ums Leben. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wurden im gleichen Zeitraum 333 entsprechende Unfälle registriert, bei denen vier Motorradfahrende tödlich verunglückten. Diese Unfallzahlen mit oft drastischen Folgen für die Bikerinnen und Biker gilt es soweit wie möglich zu verringern, denn über 63 % der Motorradunfälle wurden von den Motorradfahrenden selbst verursacht und sind damit vermeidbar. Insbesondere wenn man hierbei die Hauptunfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit (48,5 %) mit betrachtet.

Da verschiedene unfallbelastete Straßenabschnitte im Donautal im Bereich der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Sigmaringen und dem Landkreis Tuttlingen liegen, haben sich die beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg dieses Jahr erneut entschlossen, vor Ort gemeinsam ein Präventionsangebot für die Zweiradfahrenden durchzuführen.

Neben den genannten Informationen gibt es beim Biker-Aktionstag ein spezielles Biker-Quiz mit Fragen rund ums Motorrad. Unter den Quiz-Teilnehmenden werden um 15:00 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Fridingen a.d. Donau, Stefan Waizenegger, mehrere Gutscheine für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings des ADAC und der Verkehrswacht sowie weitere Sachpreise verlost.

Auch an das leibliche Wohl der Motorradfahrenden haben die Organisatoren gedacht: so bietet die Gastronomie am Knopfmacher wieder, wie im letzten Jahr, die beliebte "Biker-Wurst" sowie Getränke an.

Die Beamtinnen und Beamten der Referate Prävention der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg und alle Kooperationspartner freuen sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und auf gute Gespräche mit den Bikerinnen und Bikern - schließlich geht es auch um deren Sicherheit und eine unfallfreie Motorradsaison 2026.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zu dem Aktionstag eingeladen. Um 15:00 Uhr ist für sie ein zentraler Pressetermin sowie die Verlosung von Gutscheinen zu einem Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer vor Ort geplant.

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

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