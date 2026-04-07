Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwer verletzte Radfahrerin nach Sturz - Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

Hüttensteinach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine 29-jährige Radfahrerin in Hüttensteinach durch einen Sturz schwer verletzt. Die Frau beabsichtigte, den Bahnübergang im Ortsteil Hüttensteinach zu überqueren, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Fall kam. Infolge des Sturzes zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam in unmittelbarer Nähe zur Gleisanlage zum Liegen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Nach etwa 30 Minuten konnte dieser gegen 15:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die 29-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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