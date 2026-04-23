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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Bronzestatuen von Friedhof (22./23.04.2026)

Hohenfels (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter mehrere Bronzestatuen von verschiedenen Gräbern auf dem Friedhof zwischen Deutwang und Mindersdorf entwendet.

Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der insgesamt neun Figuren nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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