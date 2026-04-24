Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Parkunfall auf dem Kaufland-Parkplatz: etwa 12.000 Euro Schaden (23.04.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Ausparken hat sich am Donnerstagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße ereignet.

Eine 59-jährige Frau fuhr gegen 20:00 Uhr mit ihrem Renault rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie einen hinter ihrem Auto vorbeifahrenden Audi einer 79-Jährigen. Das Heck des Renault stieß gegen die linke Fahrzeugseite des Audi. In der Folge wurde das ausparkende Auto noch gegen einen daneben geparkten BMW einer 50-Jährigen geschoben.

Der Schaden des Parkunfalls beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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