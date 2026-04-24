PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) Parkunfall auf dem Kaufland-Parkplatz: etwa 12.000 Euro Schaden (23.04.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Ausparken hat sich am Donnerstagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße ereignet.

Eine 59-jährige Frau fuhr gegen 20:00 Uhr mit ihrem Renault rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie einen hinter ihrem Auto vorbeifahrenden Audi einer 79-Jährigen. Das Heck des Renault stieß gegen die linke Fahrzeugseite des Audi. In der Folge wurde das ausparkende Auto noch gegen einen daneben geparkten BMW einer 50-Jährigen geschoben.

Der Schaden des Parkunfalls beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren