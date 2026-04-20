POL-OF: Kontrolle auf dem Trödelmarkt: 120 mutmaßliche Plagiate sichergestellt
Offenbach (ots)
(lei) Bei einer Kontrolle auf dem Trödelmarkt am Mainparkplatz haben Polizisten am Samstag mehrere offenbar gefälschte Markenartikel sichergestellt.
Zivilbeamte des Polizeireviers Offenbach überprüften im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes insgesamt drei Marktstände. Dabei lag das Augenmerk insbesondere auf möglicher Hehlerware sowie Verstößen gegen das Markengesetz. An einem Stand stellten die Einsatzkräfte augenscheinliche Plagiate höherpreisiger Handtaschen, Geldbörsen und weiterer Kleidungsstücke fest. Insgesamt wurden 120 mutmaßliche Fälschungen beschlagnahmt, deren Originalverkaufswert auf rund 115.000 Euro geschätzt wird.
Die 62 Jahre alte Betreiberin des Standes sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz gegenüber. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.
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