Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße

Bereich Steinau an der Straße (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3329 zwischen Schlüchtern-Niederzell und Steinau an der Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der 47-jährige Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der weiße Skoda Fabia nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Kleinwagen überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer erblickten das Fahrzeug abseits der Straße und verständigten die Polizei und die Rettungskräfte.

Der genaue Unfallablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Hanau wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landstraße gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der 06661 961-020 zu melden.

Offenbach am Main, 19.04.2026, EPHK Scheerbaum (PvD)

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