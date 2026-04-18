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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Fund von stark beschädigtem Lkw: Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Mutmaßlich am frühen Samstagmorgen kam es auf einem Parkplatz im Bereich der Martinseestraße zu einer Detonation. Bei dieser wurden nach den derzeitigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. An einer Zugmaschine entstand derweil hoher Sachschaden.

Im Verlauf des Samstags sicherten Ermittler daher auf dem Parkplatz und an der betroffenen Maschine Spuren. Aufgrund der derzeitigen Spurenlage schließen die Staatsanwaltschaft und die Polizei einen technischen Defekt aus und ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Offenbach, 18.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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