Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drogen, Schlagstock, Kleidung und Zigaretten sichergestellt: Festnahme und Ermittlungen gegen drei Männer

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Mehrere Taschen mit womöglich gestohlener Bekleidung, etwa ein Kilogramm Amphetamin, 1,5 Kilogramm Marihuana und einen Teleskopschlagstock stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Peterstraße sicher. Dort kontrollierten sie drei angetroffene Männer im Alter von 26, 28 und 36 Jahren, in deren unmittelbarer Nähe die Taschen festgestellt wurden. In diesen fanden die Polizisten zudem entsprechende szeneübliche Utensilien zum Drogenhandel und auch unverzollte Zigaretten. Die Kleidungsstücke wirkten neu und waren teilweise noch mit Etiketten versehen, weswegen sich hier für die Ermittler der Verdacht auftat, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Sämtliche Gegenstände gingen in amtliche Verwahrung über und die drei Tatverdächtigen mussten unter anderem zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen vorübergehend mit auf die Polizeiwache. In welcher Verbindung sie zu den Asservaten stehen, muss nun geklärt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, die nun unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Diebstahls ermittelt, unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

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