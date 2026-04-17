Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Rollerdiebstählen; Fenster aufgehebelt und Bargeld bei Einbruch entwendet; Wohnungseinbruch: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Rollerdiebstählen - Offenbach

(cb) Zwei Roller mit defekten Zündschlössern standen am Donnerstagmorgen im verlängerten Bierbrauerweg, weshalb ein Mitteiler die Polizei informierte. Als die Schutzleute vor Ort eintrafen, stellten diese fest, dass bei einem roten Roller der Marke Honda am Zündschloss manipuliert worden war. Die Eigentümer der Zweiräder konnten schnell ermittelt werden. Demnach wurden die zwei Roller zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6.20 Uhr, gestohlen. Beide waren unweit der Fundstelle, in der Brandenburger Straße (einstellige Hausnummern) und in der Rumpenheimer Straße (100er Hausnummern abgestellt) vor den jeweiligen Wohnhäusern abgestellt und abhanden gekommen.

Ein Spaziergänger fand am Donnerstagvormittag im Feld in der Nähe der Rumpenheimer Fähre einen Roller, bei dem ebenfalls am Zündschloss manipuliert wurde, und setzte folgerichtig die Polizei darüber in Kenntnis. Dieser wurde vermutlich in der Nacht zuvor in der Schmiedegasse gestohlen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand klauten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Kleinkrafträder im Offenbacher Stadtteil Rumpenheim. Bei einigen der geklauten Roller montierten sie die Kennzeichen ab, manipulierten die Zündschlösser oder bauten die Hardcases ab. Einige der Zweiräder konnten aufgefunden werden. Nach einer spurentechnischen Untersuchung konnten diese an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Im Verlauf des Donnerstagabends entwendeten Unbekannte im dortigen Stadtteil zudem einen schwarzen Kleinkraftrad-Roller der Marke "Piaggio". Dieser stand zur Tatzeit, die zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr liegt, in der Straße "Lachwiesen" (40er-Hausnummern). Der Wert des Zweirades wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei schrieb das Gefährt zur Fahndung aus.

Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Zeugen nach Einbruch gesucht - Offenbach

(cb) Nachdem Einbrecher sich in der Zeit zwischen Sonntag (5. April) und Donnerstag (16. April) auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Drosselstraße verschafft hatten, suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Langfinger sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Fenster aufgehebelt und Bargeld bei Einbruch entwendet - Neu-Isenburg

(me) Gegen 0.30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Langfinger widerrechtlich Zutritt zu einem Laden auf der Frankfurter Straße (40er-Hausnummern) und entwendete Bargeld. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangte der Gauner offenbar über eine Außentreppe und hiernach über eine Glasfassade zu einem Fenster, das dieser gewaltsam öffnete und so in die Räumlichkeiten des Geschäfts gelangen konnte. Im weiteren Verlauf nahm der Einbrecher aus einer Geldkassette etwa 500 Euro an sich und verschwand wieder in unbekannte Richtung. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Wohnungseinbruch: Hinweise erbeten - Langen

(cb) Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich Täter am Donnerstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Annastraße (70er-Hausnummern). Nachdem sie in den Hausflur gelangt waren, begaben sie sich zwischen 10 und 14 Uhr in das 1. Obergeschoss und öffneten gewaltsam eine Wohnungstür. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen, bevor sie flüchteten. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

Offenbach, 17.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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