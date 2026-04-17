Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Yousof Azimi?

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Freigericht (ots)

(cb) Wo ist Yousof Azimi? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten aus Freigericht.

Der Teenager ist etwa 1,75 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat schwarzes, mittellanges Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen weißen Pullover, eine weiße Hose sowie eine schwarze Jacke. Der Vermisste trägt einen oberlippen- und Kinnbart. Der Gesuchte wurde zuletzt am Mittwochnachmittag (15. April), gegen 15.30 Uhr, in der Feldstraße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yousof Azimi geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach,17.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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