Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Firmenareal: Täter flüchten ohne Beute

Heusenstamm (ots)

(lei) In der Nacht zum Freitag hat ein Zeuge zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat im Seligenstädter Grund überrascht und die Polizei verständigt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Gegen Mitternacht meldete sich der Hinweisgeber über den Notruf und berichtete, dass er zwei Männer im Bereich eines Firmengeländes angesprochen habe. Daraufhin seien die Verdächtigen geflüchtet und hätten ihr Fahrzeug sowie mehrere abgelegte, große Gasflaschen zurückgelassen.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeikräfte stellten fest, dass es sich um vier Kältemittelflaschen im Wert von mehreren tausend Euro handelte, die dem betroffenen Unternehmen gehören. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter Zugang zum Gelände verschafft, indem sie ein Loch in den Zaun schnitten. Zwei der Flaschen waren bereits in das Fahrzeug geladen worden, die weiteren sollten offenbar folgen - bis der Zeuge einschritt.

Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg, allerdings liegen den Ermittlern bereits erste Hinweise auf die Identität eines Tatverdächtigen vor. Einer der Männer wird als etwa 1,85 Meter groß, schlank und komplett hell gekleidet beschrieben. Sein Komplize war etwas kleiner und kräftiger, trug eine dunkle Arbeitshose mit Reflektoren und wies eine auffällige Narbe an der rechten Gesichtshälfte auf.

Die sichergestellten Kältemittelflaschen wurden dem Unternehmen wieder übergeben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

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