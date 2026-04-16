Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Hakenkreuze auf Infotafel; Baumaterialien bei Einbruch mitgenommen: Zeugensuche der Polizei und Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Hakenkreuze auf Infotafel - Maintal

(cb) Nachdem Unbekannte Hakenkreuze sowie mehrere Schriftzüge auf eine Infotafel sprühten, haben die Beamten der Staatsschutzabteilung die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die mit schwarzer Farbe beschmierte Infotafel steht auf einem Parkplatz in der Hochstädter Straße. Ein Mitteiler stellte die Tat am Mittwochvormittag fest und informierte die Polizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

2. Baumaterialien bei Einbruch mitgenommen: Zeugensuche der Polizei - Rodenbach

(me) Zwei Männer, die etwa 1,75 Meter groß und mit einem schwarz beziehungsweise reflektierenden Arbeiteranzug bekleidet waren, drangen am frühen Mittwochmorgen in einen Rohbau im Jupiterring ein und stahlen aus diesem diverse Baumaterialien. Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt daher wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft nun, wie es den Gaunern gelang, in der Zeit zwischen 3.15 Uhr und 3.45 Uhr in das Objekt zu gelangen. Bei der Beute der beiden Langfinger handelt es sich unter anderem um Türen. Der Wert der gestohlenen Materialien muss noch ermittelt werden. Hinweisgeber melden sich bitte über die 06181 100-123 bei den Ermittlern.

3. Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Steinau an der Straße

(me) Am Donnerstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurden die Beamten der Polizeistation Schlüchtern zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3196 zwischen Steinau an der Straße und Marjoß gerufen. Nach den ersten Erkenntnissen kam dort ein Autofahrer mit seinem Fiat von der außerortsgelegenen Straße ab, rutschte in der Folge in einen dortigen Graben und überschlug sich. Der 80-Jährige verletzte sich hierbei und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0) Kontakt auf.

Offenbach, 16.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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