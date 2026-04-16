Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines Sexualdelikts in Linienbus: Polizei sucht Unbekannten

Schlüchtern (ots)

(lei) Eine Begegnung zwischen einem Teenager und einem bis dato unbekannten Mann mittleren Alters in einem Linienbus am Mittwochnachmittag ist nun ein Fall für die Kriminalpolizei. Die verfolgt nun den Verdacht eines Sexualdelikts und bittet in dem Zusammenhang um weitere Hinweise. Mit der recht guten Personenbeschreibung erhoffen sich die Ermittler entscheidende Tipps zur Identifizierung des Fremden:

Er soll 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Zudem habe er den Angaben zufolge schwarze Haare mit grauem Ansatz, einen "leicht dunklen Teint", sowie eine leicht gekrümmte Nase und kurze Bartstoppeln gehabt. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose. Auffällig war zudem seine akzentuierte und stotternde Sprechweise.

Passiert ist das Ganze zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr. Demnach war der 13-Jährige im Stadtteil Herolz in den Bus in Richtung Schlüchtern zugestiegen, als sich der Mann nach Angaben des Jungen neben ihn setzte und begann, ihn unsittlich zu berühren. In Schlüchtern seien beide an einer Haltestelle im Bereich eines Supermarktes (Breitenbacher Straße/Lotichiusstraße) ausgestiegen, ehe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernte.

Wer weitere Angaben zu ihm machen kann, kann sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten melden.

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