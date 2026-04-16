Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 21-jähriger mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt; Zeugensuche nach Einbruch in Bürogebäude ; Zügige Festnahme: Fahrgast soll Taxi-Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 21-jähriger mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Offenbach

(cb) Ein 21 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen in eine Shisha-Bar in der Geleitsstraße eingebrochen sein. Er habe wohl gerade einige Flaschen zum Abtransport vorbereitet, als ihn der Inhaber überraschte. Dieser informierte die Polizei und versuchte, den Offenbacher bis zum Eintreffen der Ordnungshüter zu halten. Doch diesem gelang kurzzeitig die Flucht. Die Schutzleute konnten den Tatverdächtigen nur kurz darauf ermitteln. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach ihm konnten sie den Offenbacher kurze Zeit später im Innenstadtbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Kontrolle konnte zudem ein ausgeschriebenes Fahrrad festgestellt werden. Auch diesbezüglich bedarf es weiterer Ermittlungen. Der 21-Jährige musste mit auf die Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Einbruchskommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugensuche nach Kellereinbrüchen - Offenbach

(cb) Ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit schwarzen lockigen Haaren und Basecap war am Donnerstag in drei nebeneinanderliegenden Mehrfamilienhäusern in der Groß-Hasenbach-Straße (10er- sowie 20er-Hausnummern) zugange und öffnete gewaltsam mehrere Kellerparzellen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Unbekannte kurz vor 2 Uhr Zutritt in den Hausflur, begab sich anschließend in das Kellergeschoss und hebelte anschließend mehrere Kellertüren auf. Augenscheinlich durchsuchte der Langfinger anschließend die Kellerräume nach Brauchbarem, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Derzeit können noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens gemacht werden, hierzu bedarf es weiterer Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

3. Tasche entrissen und mit Stein gedroht: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) In der Offenbacher Straße (einstellige Hausnummern) im dortigen Rathaus-Center entriss ein Unbekannter am Mittwoch einem 36 Jahre alten Passanten die Tasche und floh mit dieser. Um im Besitz der Beute zu bleiben, habe der 60 bis 70 Jahre alte Täter im Rahmen der Flucht einen Stein aufgehoben und mit diesem in Richtung des Eigentümers gedroht. Letztlich machte sich der Dieb, der eine graue Halbglatze und einen grauen Bart hatte, davon. Er war mit einer grauen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet; zudem hatte er zwei Einkaufstüten dabei. Die Tat ereignete sich gegen 18.15 Uhr im Bereich einer Kundentoilette. Da es mehrere Zeugen des Vorfalls geben dürfte, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Mercedes geöffnet und Bargeld geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Dreieich

(me) In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 4.15 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten den Schließmechanismus eines in der Straße "Am Steinbruch" parkenden Mercedes zu überwinden und aus diesem unter anderem Bargeld zu entwenden. Die Polizei prüft in diesem Kontext einen Zusammenhang mit einer Person, die durch Videokameras im Hainer Weg aufgezeichnet wurde. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit einem dunklen Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Zudem trug er zu diesem Zeitpunkt Sneaker mit einem auffälligen Linienmuster. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

5. Zügige Festnahme: Fahrgast soll Taxi-Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben - Rodgau

(fg) Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen aus Frankfurt am Main, der im Rahmen der Fahndung am frühen Donnerstagmorgen von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bat der Verdächtige eine unbeteiligte Person gegen 2.15 Uhr darum, ein Taxi zum Bahnhof nach Weiskirchen zu bestellen. Er selbst habe keinen Handyakku mehr, weshalb er die Hilfe benötige. Kurz darauf bestieg der 33-Jährige das eingetroffene Taxi, man wurde sich aber wegen des geforderten Fahrpreises nach Frankfurt am Main nicht einig. Es entstand zunächst ein verbaler Disput, der in mehrere Faustschläge in das Gesicht des Taxi-Fahrers gemündet sein soll. Zudem beabsichtigte der Frankfurter wohl auch, dem Angegangenen das Handy zu entreißen; dies misslang ihm jedoch. Der Taxi-Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen vor Ort medizinisch versorgt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der bis dato Unbekannte floh zunächst, konnte jedoch zügig ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Da er während der Tat Handschuhe mit Protektoren trug, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Zeugensuche nach Einbruch in Bürogebäude - Rödermark

(fg) Im Stadtteil Ober-Roden waren Unbekannte zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, in einem Bürogebäude in der Carl-Zeiss-Straße zugange und entwendeten mehrere Laptops sowie Bargeld aus einer Kasse. Um ins Innere zu gelangen, hatten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Büros und nahmen die Beute an sich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 16.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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