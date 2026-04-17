Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter flohen mit blauem Peugeot; Situation im Straßenverkehr eskalierte: Polizei sucht nach Zeugen; Nach Vorfall in Linienbus: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Täter flohen mit blauem Peugeot - Hanau

(cb) Unbekannte hatten es auf einen blauen Peugeot Expert abgesehen, welcher am Fahrbahnrand der Taunusstraße, hier im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellt war. Die Fahrzeugdiebe näherten sich dem Handwerkerfahrzeug mit weißer Werbung und BÜD-Kennzeichen, überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen und fuhren schließlich mit dem Wagen in unbekannte Richtung davon. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 8.30 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Kastenwagens geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

2. Situation im Straßenverkehr eskalierte: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Circa 1,80 Meter groß, Dreitagebart, schwarze Kleidung sowie schwarze Wollmütze und gleichfarbige Bauchtasche: So lautete die Beschreibung eines Autofahrers, der am Donnerstagabend einen Fußgänger unter anderem durch Vorhalten eines Messers bedroht haben soll. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Passant gegen 19.35 Uhr in der Sandgasse in den dortigen einstelligen Hausnummern unterwegs. Im weiteren Verlauf sei der Ford-Lenker sehr dicht an dem Mann vorbeigefahren. Dieser wiederum habe seinen Unmut durch Nachrufen kundgetan. In der Folge habe der Wagenlenker gestoppt und sei hiernach auf den 40-Jährigen zugelaufen. Hierbei habe er ihn unter Vorhalten eines eingeklappten Messers beleidigt und bedroht. Zeugen der Situation melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120.

3. Zeugensuche nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Hanau

(me) Am Donnerstagmorgen touchierten sich offenbar zwei entgegengesetzt fahrende Wagen auf der Bruchköbeler Straße (80er-Hausnummern). Während der Lenker eines weißen Iveco nach der Kollision gegen 7.20 Uhr stehenblieb, fuhr der bislang unbekannte Unfallgegner mit seinem Wagen davon. Die Beamten des Polizeireviers in Hanau ermitteln deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. An dem Transporter mit HU-Kennzeichenschildern wurden der linke Außenspiegel und der linke Blinker beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache Am Freiheitsplatz unter der 06181 100-120.

4. Autofahrer musste offenbar Reh ausweichen und verletzte sich - Autobahn 45 / Hammersbach

(me) Offenbar aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Wildtieres kam ein Autofahrer am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite. Gegen 21.15 Uhr fuhr der Ford-Lenker auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen, als sich zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt scheinbar ein Reh auf der Fahrbahn befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 27-Jährige nach rechts aus und kam in der Folge mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr hiernach eine Art Gebüsch und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrer zog sich bei dem Manöver mehrere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen in Hanau unter der Rufnummer 06181 9110-0.

5. Vermisste wieder da - Gelnhausen

(cb) Die seit Dienstag vermisste 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

6. Toilettenhäuschen beschädigt: Hinweise erbeten - Wächtersbach

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro hinterließen Unbekannte an einem Toilettenhäuschen am Lindenplatz (einstellige Hausnummern). Vermutlich versuchten sie das Schloss des Häuschens zwischen Mittwoch (1. April) und Mittwoch (15. April) aufzubohren, was jedoch misslang. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

7. Nach Vorfall in Linienbus: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Schlüchtern

(lei) Nachdem ein zunächst Unbekannter am Mittwoch einen 13-Jährigen in einem Linienbus unsittlich berührt haben soll, hat die Polizei am heutigen Freitagmorgen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Dem 59-Jährigen wird nun sexueller Missbrauch vorgeworfen. Beamte der Schlüchterner Polizeistation hatten am Morgen einen Hinweis auf den Mann bekommen und ihn kurz darauf zwischen Schlüchtern und Herolz angetroffen. Um Fotos von ihm zu fertigen und Fingerabdrücke von ihm zu nehmen musste er vorübergehend mit auf die Wache. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 17.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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