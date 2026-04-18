Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Junger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Steinau an der Straße (ots)

(me) Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am frühen Samstagmorgen auf der Landesstraße 3195 gekommen. Bei diesem verstarb ein 24 Jahre alter Motorradfahrer.

Gegen 2 Uhr soll der junge Mann mit seiner Maschine aufgebrochen sein, ehe die Polizei um kurz vor 5 Uhr über den Verkehrsunfall zwischen Ulmbach und Steinau an der Straße informiert wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Zweiradfahrer auf der außerorts gelegenen Straße in diese Fahrtrichtung unterwegs, stürzte aus bislang noch unklarer Ursache im Bereich einer dortigen Linkskurve und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei auch die KTM sicher.

Die Landesstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen für etwa drei Stunden gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

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