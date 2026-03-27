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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Fahrraddiebstahl am Bahnhof Haste - Polizei bittet um Hinweise

Haste (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Haste in der Hauptstraße 25.

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein an den dortigen Fahrradständern angeschlossenes gelb schwarzes Mountainbike. Trotz Sicherung gelang es den Tätern, das Fahrrad zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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