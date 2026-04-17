Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 17. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie zum Zwecke des Lärmschutzes.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

20.04.2026:

- Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt);

21.04.2026:

- Dreieich-Offenthal, B 486 (Unfallschwerpunkt):

22.04.2026:

- Dreieich Buchschlag, L 3262 (Unfallschwerpunkt):

23.04.2026:

- Langen, K 168 (kreuzender Radweg);

24.04.2026:

- Bad Soden Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);

25.04. und 26.04.2026:

- Bad Soden Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz).

Offenbach, 17.04.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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