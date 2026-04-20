POL-OF: Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer schwer verletzt
Langen (ots)
(lei) Schwere innere Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Südlichen Ringstraße erlitten. Der 21-Jährige war gegen 9.30 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als es an der Kreuzung zur Darmstädter Straße zu der Kollision mit dem Hyundai einer 25-Jährigen kam. Die Frau war in entgegengesetzte Richtung unterwegs und wollte nach bisherigen Erkenntnissen wohl nach links abzubiegen, wobei sie den jungen Mann offenbar übersah. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen; die Autofahrerin, an deren Auto erheblicher Schaden im Frontbereich entstand, erlitt einen Schock. Die Polizei in Langen sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.
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