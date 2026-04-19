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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Langen (ots)

(me) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen am frühen Sonntagmorgen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten die beiden Gruppen, die jeweils aus drei Männern bestanden, gegen 4.25 Uhr in einem Linienbus im Bereich des Langener Bahnhofs aneinander. In der Folge der Konfrontation, die sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagerte, wurden die Beteiligten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren verletzt. Auch ein Messer und ein Pfefferspray sollen benutzt worden sein. Aufgrund ihrer Verletzungen, die vor Ort als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt wurden, kamen alle sechs in umliegende Krankenhäuser. Das Gerät zum Versprühen der Substanz fanden die hinzugerufenen Ordnungshüter auf und stellten dieses sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte an die Polizeistation in Langen unter der 06103 9030-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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